Поверку счетчиков можно не проводить до конца 2020 года

Такое решение принято из-за распространения коронавируса.

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С начала апреля и до конца 2020 года В России отменена поверка бытовых приборов учета. Такое решение вступило в силу согласно постановлению Правительства Российской Федерации.

И до конца года все ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны принимать показания приборов учета для оплаты коммунальных услуг даже с истекшим сроком поверки. При этом любые штрафы и пени не взыскиваются.

«Принятые меры связаны с минимизацией рисков заражения населения в условиях распространения коронавирусной инфекции и регулируются постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 424 „Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов“», — сообщили в Росстандарте.

В ведомстве также обращают внимание на то, что в связи с этим могут возникать мошеннические действия на рынке услуг поверки бытовых приборов учета. Если заявили, что поверка обязательно должна быть проведена до конца 2020 года, то такая информация ложная и поступает от недобросовестной компании.