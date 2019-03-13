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/ Челябинск официально стал пилотом «Умного города»

Челябинск официально стал пилотом «Умного города»

В его рамках будет реализовано более 100 проектов по цифровизации города.
сегодня в 17:19
  |  Общество

Челябинск вошел в перечень городов-пилотов проекта министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства «Умный город». Соответствующий документ был утвержден Андреем Чибисом, заместителем министра строительства. До 2023 года в городе будут реализовываться проекты по цифровизации городского хозяйства. Официальными партнерами проекта являются ПАО «Ростелеком», ГК «Ростех» и ГК «Росатом».

Из Челябинской области в программу включены Сатка и Челябинск. Также подана заявка на участие в проекте Снежинска. Внедрение современных цифровых технологий позволит южноуральцам жить в более современных, технологичных, безопасных и комфортных условиях, а также бережнее относиться к ресурсам, и экономнее расходовать свои средства. — подчеркнул директор проекта «Умный город» ПАО «Ростелеком» на Урале Олег Извеков.

В Челябинской области в федеральном проекте «Умный город» уже участвует Сатка. Соглашение об этом было подписано в ноябре 2017 года между Правительством Челябинской области в лице Губернатора Бориса Дубровского и президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского, а также между «Ростелекомом» и Администрацией Сатки. В городе было модернизировано 100% уличного освещения, установлена система аналитического городского видеонаблюдения, а также внедрена интеллектуальная платформа «Умный город». В Сатке был реализован пилотный проект «Энергобаланс», который позволяет учитывать потребляемые ресурсы ЖКХ, а также было модернизировано освещение в 4-й школе.

Дорожная карта «Умного города» Челябинска содержит 28 разделов и более 100 проектов. Некоторые из них начнут реализовывать уже в 2019 году. Так, будет создана цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, будут внедрены интеллектуальные системы учета потребления коммунальных ресурсов, системы отслеживания транспорта в онлайн-режиме и многое другое. Также, к саммитам ШОС и БРИКС планируется разработать системы виртуальной и дополненной реальности на туристических объектах.

Отметим, что в рамках проекта «Умный город» в Челябинске ПАО «Ростелеком» уже модернизировал освещение в 12-й, 22-й и 151-й школах, ДС «Юность» и начал внедрение видеодомофонов, связанных с системой 112.

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Комментарии

Роберт Гарифуллин
19:50, 13.03.2019
Я бы от такой штуки не отказался, интересно как все это будет реализовано.
Ольга Григоркевич
18:14, 13.03.2019
Это когда лучше роботы, с их программа думать о проблемах людей, чем чиновники и управляющие?

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