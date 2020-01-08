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Единственный и юридически защищенный факт поверки счетчиков отразят в реестре Росстандарта. Поправки в законе «Об обеспечении единства измерений» гласят, что проверив приборы учета, специалист добавит данные в реестр Федеральной государственной информационной системы «Аршин», находящийся в открытом доступе.
В свою очередь, энергетическая компания «Россети» планирует заняться установкой «умных» счетчиков с июля текущего года.
С такой системой пользователи получат возможность вносить данные заводского номера счетчика самостоятельно, а также отслеживать результаты прошедших осмотров и знакомиться с датами следующих.
Новые меры начнут действовать в сентябре 2020 года, считается, что они понизят факты мошенничества.