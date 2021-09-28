Миндор Челябинской области потратит 2,5 млн рублей на доработку рамок весогабаритного контроля

Систему включат в федеральную сеть «Паутина» МВД РФ

ОГКУ «Челябинскавтодор» (подведомственное учреждение министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области) объявило аукцион по модернизации программного обеспечения информационной системы «Мониторинг». Он действует на рамках весогабаритного контроля. Цель доработки — интеграция с мониторинговой сетью МВД России «Паутина», которая фиксирует нарушения правил дорожного движения и помогает искать угнанные машины.

Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, начальная цена контракта составляет 2,52 млн рублей. Средства направят из областного бюджета. Итоги аукциона планируется подвести 6 октября. Провести модернизацию системы нужно будет до 15 декабря этого года.

Установка весогабаритных рамок в Челябинской области прошла в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Тестовая эксплуатация автоматических пунктов проводилась с 15 апреля по 15 июля. Рамки находятся в двух местах обхода Челябинска — возле поселков Томино и Полетаево, а также на выездах из Карабаша, Чесмы, Верхнеуральска. С 16 июля информация о нарушениях допустимых весогабаритных норм передается в Центр автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД.

В сентябре у многих перевозчиков возникли претензии к работе рамок. Они массово жаловались на незаконно выписанные штрафы. Бизнесмены уверены, что на работу пунктов контроля влияют дорожное покрытие, погодные условия, скорость ветра, раскачивание грузовика, и эти особенности могут не учитываться системой при определении параметров движущегося транспорта. Предприниматели говорили, что нарушения весогабаритного контроля фиксируются только в Челябинской области, поэтому уверены, что система настроена некорректно или же проблема связана с местами установки рамок.

По данным Миндортранса региона, с 10 по 20 сентября система весогабаритного контроля проходила проверку. Она была начата раньше требуемого срока в связи с многочисленными обращениями перевозчиков. Выгрузка информации в этот период не проводилась.