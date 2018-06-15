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/ Челябинская область вошла в лидеры по популяризации малого и среднего бизнеса

Челябинская область вошла в лидеры по популяризации малого и среднего бизнеса

Соответствующий рейтинг подготовил Минэкономразвития.
сегодня в 10:51
  |  Общество

Южноуральские предприниматели — одни из самых информированных в России о возможностях для бизнеса. Рейтинг регионов по информационному освещению мер поддержки составили в Минэкономразвития России. В нем Челябинская область заняла второе место.

Региональные порталы, издания, ресурсы объектов инфраструктуры — все это должно быть направлено на доведение до целевой аудитории новостных и информационных материалов о реализуемых программах поддержки, услугах, сервисах, мероприятиях и обучении. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Федерального портала малого и среднего предпринимательства.

Эксперты выделяют социальные сети как важный инструмент информирования. Особенно отмечены персональные страницы руководителей субьектов. Насколько хорошо используются каналы коммуникации, показал рейтинг.

По итогам проведенной оценки ведомство подготовило ТОП регионов России.

1. Ульяновская область

2. Челябинская область

3. Тюменская область

4. Калининградская область

5. Удмуртская Республика

6. Тульская область

7. Забайкальский край

8. Ненецкий автономный округ

9. Свердловская область

10. Пермский край

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