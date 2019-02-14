/ Исполнитель хитов «Очи черные» и «Три белых коня» скончался в Москве

Певцу было 68 лет.

О смерти народного артиста России Сергея Захарова сообщили СМИ. Популярный певец умер на 69-м году жизни. Причина смерти сейчас неизвестна. Информации о жалобах на здоровье артиста также не было.

Причина смерти, а также дата и место прощания не сообщаются. — подтверждает РИА Новости.

Отметим, что Сергей Захаров известен всем исполнением хитов «Очи черные», «Три белых коня», «Татьянин день». Также он снимался в музыкальном фильме «Небесные ласточки». В разные годы Сергей Захаров работал в филармониях нескольких российских городов.