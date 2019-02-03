/ Рэпер Децл хотел уйти из этого мира в 35 лет

Признание прозвучало в интервью музыканта.

Рэпер Децл говорил, что умрет в 35 лет. Эта фраза прозвучала в его интервью 4-летней давности информационному агентству «Галерея Чижова». Правда, рэпер подразумевал «фейковую» гибель.

Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет – надо подумать над этой темой. — сказал Децл.

Несмотря на надежды фанатов, смерть рэпера — правда. Это подтвердил концертный директор музыканта. Децл выступал в Ижевске в ночном клубе на вечеринке местного бизнесмена. В гримерке рэперу стало плохо, он потерял сознание. Привести его в чувство с помощью нашатыря не удалось. Находившийся в клубе персонал вызвал скорую, но спасти рэпера не смогли. Подробности трагедии сообщило издание Baza.

Напомним, что Кириллу Толмацкому, известному под псевдонимом Децл, было 35 лет. О смерти рэпера рассказал его отец.