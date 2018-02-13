/ Южноуральским бизнесменам дадут льготные кредиты на покупку оборудования

В регионе подписали партнерское соглашение с АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан».

Известно, что льготы смогут получить предприниматели, которые захотят купить промышленное и высокотехнологичное, инновационное оборудование, а также оборудование для сельхозпереработки.

Льготный лизинг — это еще один шаг в поддержке бизнеса в регионе и новая возможность для развития производственных компаний. Кроме того, этот инструмент способствует реализации одной из приоритетных для региона программ — импортозамещения. — сообщил министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников.

В министерстве добавили, что предложение действительно выгодное: обычно ставки у рыночных лизинговых компаний значительно выше.

Максимальная конечная ставка по лизингу оборудования импортного производства составит 8% годовых, отечественного производства — 6% годовых, авансовый платеж — от 15%. Срок лизингового договора — до 5 лет. — пояснили в министерстве экономического развития в регионе.

Чтобы воспользоваться льготным лизингом, необходимо обратиться в МФЦ «Территория Бизнеса» по адресу ул. Российская 110 к. 1, 2 этаж, по телефону 8 800 350 24 74, либо связаться с куратором проекта льготного лизинга по Челябинской области Антоном Гугниным по номеру 8(351)900-84-19.

