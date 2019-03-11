/ Танцами и цветными блинами отметили масленицу в министерстве финансов Челябинской области

Кроме того, в ведомстве напомнили о грядущем столетнем юбилее.

В министерстве финансов Челябинской области громко отпраздновали масленицу. Сотрудники ведомства пекли блины и угощали прохожих, а министр финансов региона Андрей Пшеницын станцевал кадриль. После зажигательных танцев министра угощают караваем. Так сотрудники регионального минфина решило рассказать горожанам о предстоящем 100-летии финансовой системы Южного Урала.

Ну мы решили использовать этот момент, чтобы ещё раз оповестить, что в этом году — 100 лет финансовой системе Челябинской области. Мы пригласили сюда наших финансистов из районов, ну и пригласили весь коллектив, чтобы вместе со всеми повеселиться. — рассказал сайту «Первый областной» министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Сотрудники минфина сами пекли угощения. А отличительной чертой их блинов стала начинка и расцветка. Их окрасили в цвета российских банкнот, сделав наполнение из мяса, семги и зелени. Отметим, это не первый перфоманс посвященный грядущему юбилею министерства. В прошлом году ведомство покорило Эльбрус, а в этом финансисты собираются на восхождение Уральских гор.