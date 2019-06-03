/ Проект благоустройства Карабаша победил во всероссийском конкурсе

Преобразившийся центр должен сломать все стереотипы о городе.

Администрация Карабаша решила сломать стереотипы о городе как об исключительно промышленном населенном пункте и придумала масштабный проект преображения. В городском центре появится современная главная площадь, расположенная рядом с администрацией города, преобразится главная улица Металлургов и аллея Ветеранов — там разобьют многофункциональный сквер.

В Карабаше в последние годы многое делается, для того, чтобы позиционировать город не только как промышленный центр, но и как место для комфортного проживания людей. Для этого жителям в том числе нужны зоны для отдыха и досуга всех социальных групп населения. Сейчас таких в городе немного, поэтому проект имеет большое значение для горожан. — отметил исполняющий обязанности заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.

Этот проект стал победителем федерального конкурса благоустройства малых городов «Жилье и городская среда». Карабаш получил грант в размере 60 миллионов рублей. Он пойдет на благоустройство Аллеи Ветеранов. Предполагается, что аллея станет «уголком природы в центре города», там появятся зеленые холмы, цветники, кустарники и высокие деревья. Кроме того, на аллее появится «Лента времени», отражающая историю Карабаша и его героев. Она станет местом памяти.