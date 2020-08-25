Улиточная ферма появилась у жительницы Копейска

Своих питомцев копейчанка продает, их используют в косметологических целях.

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У одной из жительниц Копейска необычное хобби: женщина разводит улиток. Ахатины вырастают до внушительных размеров и могут стать любимым питомцем семьи. Кроме того, улиток можно использовать в косметологических целях.

«Вот она, ползет по коже. И после нее остается такой пленчатый след. Который можно просто втереть в кожу и не нужно дополнительного ухода. Крем готов», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ хозяйка улиточной фермы Анна Пономарёва.

Но кроме полезных свойств, улитки могут быть настоящими любимцами семьи. Они узнают хозяина по запаху и любят купаться.

«Очень интересно наблюдать, когда они купаются. Такое забавное зрелище, когда под струёй воды они устраивают танцы. В раковину высаживаем их, у них такая вечерняя прогулка», — отмечает Анна Пономарева.

У улиток уже появились дети, которые только учатся ползать. Как только они подрастут, отправятся к новым хозяевам.