Фонари на улицах Челябинска будут гореть днем

На сетях проходят аварийно-восстановительные работы.

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Сегодня, 20 августа, мэрия Челябинска предупреждает жителей города о том, что из-за аварийно-восстановительных работ на сетях наружного освещения, в дневное время возможно включение света на непродолжительный период.

«Перечень обновляется ежедневно с учетом поступающих обращений», — сообщили в городской администрации.

В перечень сегодняшних работ вошли следующие объекты улично-дорожной сети:

Улица Северный Луч, Блюхера, 69, Свободы, 94, Пушкина, 60А, Цвиллинга, 54/2, Цвиллинга, 2, Энтузиастов, 1, Вязовая, 34, Барбюса, 124Б, 1й Пятилетки, 14, Копейское шоссе, 17, Мамина, 5.

Также поиск и устранение повреждений ожидаются на Копейском шоссе, Комсомольской площади и улице Барбюса, Северном луче, на проспекте Победы на пересечении с Новоградским проспектом и улице Приборостроителей.