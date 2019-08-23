«Украсили ко дню города»: ковры вместо газонов постелили в Челябинской области

Жители Златоуста посмеиваются, в администрации заявляют: это только начало.

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В Златоусте вдоль дороги на центральной площади появился зеленый «оазис», но это не посаженная трава или деревья, а искусственный газон. Жители города решили поделиться необычным решением администрации в соцсетях, что сразу вызвало множество откликов.

«Шикарненько, я могу бабушкин палас отдать на остановку, чтоб уж совсем по-царски было», — написала Екатеринка Потапова, подписчик в соцсетях.

Но администрация Златоуста идею ярко-зеленого искусственного газона поддерживает. По мнению чиновников, такое оформление давно практикуют в других городах.

«Мы решили здесь сразу две задачи: закрыть ливневку, потому что здесь уже несколько раз случалось ДТП и сделать это место красивым. Мы закрыли бетонными плитами и уложили газон. Сейчас уже прорабатываются вопросы о том, какие малые формы поставить на этом месте», — поделился Андрей Копорушкин, начальник управления ЖКХ администрации ЗГО.

Как пояснили в администрации города, это только начало. Здесь еще оборудуют кольцо для разворота, его хотят сделать в таком же стиле. «Мы хотели успеть ко дню города, чтобы как-то украсить наш Златоуст. Людям, конечно, еще непривычно яркое пятно в центре города, но я считаю, что сделали хорошо. Сама работа пока не закончена, покрытие только уложено и будет дорабатываться», — рассказал начальник управления ЖКХ администрации ЗГО.

Чиновники утверждают, что такой газон достаточно устойчивый к различной температуре и ухаживать за его состоянием будет не так сложно. Практичность такого покрытия мы сможем проверить спустя зиму или уже этой осенью.