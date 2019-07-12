Алексей Текслер и Наталья Котова оценили благоустройство Челябинска

Они выявили некоторые замечания в работе подрядчиков.

Сегодня, 12 июля, глава Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова посетили несколько мест города, где проводятся работы по благоустройству.

Первой остановкой стала улица Тернопольская, которую планируется сделать «второй Кировкой». Здесь уже проводятся ремонтные работы: обновляется дорожное покрытие и строятся широкие прогулочные зоны.





Также они проверил как проходит реставрация сквера ЮУрГУ. Алексей Текслер однако был недоволен недостаточной скоростью работ, поскольку разработка некоторых проектов сильно затянулась.

«Категорически неприемлемо. Более активно поработайте над этим. Но у меня даже нет комментариев приличных», — прокомментировал Алексей Текслер.

Глава региона попросил у Натальи Котовой ускорить сроки реализации проектов, а также добавить на улицу зелени.

Также Алексей Текслер проверил ремонт дорог на улицах Худякова и Университетской набережной. Помимо проверки качества самого дорожного покрытия глава региона поручил ускорить и наращивать объемы работ, поскольку подрядчик отстает от реализации плана на 4 дня. Было принято решение об организации ежедневного контроля качества дорог.





«Качество не обсуждается. Все должно соответствовать ГОСТу. Делаем всерьёз и надолго. Больше не будет перекладывать каждый год асфальт и разметку. Объем средств на дорожное строительство в этом году увеличен, поэтому без надлежащего контроля качества, они просто уйдут впустую»,— заявил Алексей Текслер.

В рамках улучшения системы управления дорожного движения также запланирован переход на полную её автоматизацию. Сейчас весь анализ дорожного трафика завязан на людях.





«Пилотные решения, которые уже применяются здесь, позволяют на 12 процентов улучшить трафик дорожного движения, поскольку система будет сама анализировать ситуацию на дороге», — отметил Алексей Текслер.



Глава региона также добавил, что проект благоустройства Тернопольской улицы не единственный. В этом году планируется появления еще 31 схожего объекта.