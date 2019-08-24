Декоративный «газон» убрали с улиц Златоуста

Яркий «оазис», разделивший жителей на «за» и «против», не продержался и недели.

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Вчера, 23 августа, сайт «Первый областной» рассказывал о необычных «зеленых островках», которые появились на улицах Златоуста. Бетонные плиты, покрытые зеленым ковролином, прикрыли опасные ливневки, в которые неоднократно «влетали» легковые автомобили. Жители по-разному отнеслись к такому ландшафтному решению. Кто-то оценил яркость красок, а кто-то решил, что это перебор. В Управлении ЖКХ Златоуста пояснили, что это еще не окончательный вариант, у чиновников не закончились идеи.

«Мы закрыли бетонными плитами и уложили газон. Сейчас уже прорабатываются вопросы о том, какие малые формы поставить на этом месте», — рассказал «Первому областному» Андрей Копорушкин, начальник управления ЖКХ администрации ЗГО.

Тем не менее, красота просуществовала недолго. Наши коллеги из Златоуста сообщили, что сегодня, 24 августа, яркое покрытие в центре города демонтировали.