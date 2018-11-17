/ Неизвестные украли гуманоида Алешеньку на озере Анбаш

До этого скульптура уже пережила два нападения.

В третий раз неизвестные ломают памятник гуманоиду Алешеньке. До этого скульптура уже пережила два нападения. Но в этот раз дикари не остановились на том, чтобы просто сломать статую, они украли часть глиняного туловища.

Неизвестно, восстановят ли памятник. Его установили активисты из международного объединения «Космопоиск», они и будут решать, вернут ли Алешеньке первозданный вид.

Гуманоид Алешенька, как назвала его жительница Каолинового поселка, которая нашла его на кладбище, был обнаружен в 1996 году. После смерти «кормилицы», он умер и мумифицировался. А после — его тельце было утеряно.