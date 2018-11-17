Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.99 -0.63 74.9 -0.64
Челябинск
сейчас
 
-2 °C
завтра
 
-3 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 08:00
Мастер-класс, посвященный индустрии моды, пройдет в публичной библиотеке
Опытные топ-модели раскроют секреты fashion-бизнеса в прямом эфире сайта 1obl.tv.
/ Неизвестные украли гуманоида Алешеньку на озере Анбаш

Неизвестные украли гуманоида Алешеньку на озере Анбаш

До этого скульптура уже пережила два нападения.
сегодня в 14:00
  |  Общество

В третий раз неизвестные ломают памятник гуманоиду Алешеньке. До этого скульптура уже пережила два нападения. Но в этот раз дикари не остановились на том, чтобы просто сломать статую, они украли часть глиняного туловища.

Неизвестно, восстановят ли памятник. Его установили активисты из международного объединения «Космопоиск», они и будут решать, вернут ли Алешеньке первозданный вид.

Гуманоид Алешенька, как назвала его жительница Каолинового поселка, которая нашла его на кладбище, был обнаружен в 1996 году. После смерти «кормилицы», он умер и мумифицировался. А после — его тельце было утеряно.

Общество
Памятник хулиганству появился возле одной из сильнейших школ региона
09.10.2018
Памятник хулиганству появился возле одной из сильнейших школ региона
Общество
Памятник челябинскому Хатико полностью готов
06.10.2018
Памятник челябинскому Хатико полностью готов
Общество
Памятник Николаю II открыли в Златоусте во время Русского собора
19.09.2018
Памятник Николаю II открыли в Златоусте во время Русского собора
Наука
Уральский уфолог заметил гуманоидов на снимках Марса
20.06.2017
Уральский уфолог заметил гуманоидов на снимках Марса
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Неизвестные украли гуманоида Алешеньку на озере Анбаш
сегодня в 14:00
Неизвестные украли гуманоида Алешеньку на озере Анбаш
Происшествия
Ночной пожар не коснулся управления «Газпрома»
сегодня в 13:50
Ночной пожар не коснулся управления «Газпрома»
Происшествия
Молодая женщина пропала в Верхнеуральском районе
сегодня в 12:30
Молодая женщина пропала в Верхнеуральском районе
Общество
Стать помощниками Деда Мороза предложили челябинцам
сегодня в 11:09
Стать помощниками Деда Мороза предложили челябинцам
Общество
Мастер-класс, посвященный индустрии моды, пройдет в публичной библиотеке
сегодня в 08:00
Мастер-класс, посвященный индустрии моды, пройдет в публичной библиотеке
Общество
Стало известно, какая погода ожидает южноуральцев в выходные
сегодня в 07:04
Стало известно, какая погода ожидает южноуральцев в выходные
Происшествия
В Челябинской области полыхает управление «Газпрома». ВИДЕО
  
сегодня в 01:33
В Челябинской области полыхает управление «Газпрома». ВИДЕО
Хоккей
КХЛ. Первая встреча «Трактора» с бывшим главным тренером
вчера в 21:27
КХЛ. Первая встреча «Трактора» с бывшим главным тренером
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6