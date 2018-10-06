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/ Памятник челябинскому Хатико полностью готов

Памятник челябинскому Хатико полностью готов

Скульптуру отлили и сварили уральские мастера.
сегодня в 13:39
  |  Общество

Скульптура челябинского Хатико уже скоро может украсить Кировку. Собаку в натуральную величину отлили из бронзы. Занимались этим уральские мастера из Свердловской области. Они отдельно изготовили две части собаки и постамент, потом все сварили и зачистили, чтобы Хатико полностью соответствовал задумке скульптора.

Я получил литье, оно было в формовочном песке, были швы. Я их чистил, убирал, обрабатывал. Собака была из трех частей, если учитывать постамент. Их потом сварили, а я снова зачищал сварочные швы. Искусственно состарил патиной. Сложность в том, чтобы сварочные и формовочные швы убрать, чтобы собака выглядела так, как скульптор слепил. У меня у самого дворняжка была, прожила 16 лет. И мне стало так жалко собаку, скульптуру которой я делал. — поделился мастер Сергей Батин.

Напомним, собака более двух лет ждала своего хозяина на остановке транспорта в Металлургическом районе, но так и не дождалась: 11 марта 2015 года ее насмерть сбил автомобиль. Памятник верному питомцу решили установить на центральной улице города, возле здания Челябинск-СИТИ.

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Комментарии

Гость
14:07, 06.10.2018
Почему не хотя поставить памятник там, где он жил? ЭТО БЫЛО БЫ ПРАВИЛЬНЕЕ! Тем более там сквер ставят!

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