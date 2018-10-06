/ Памятник челябинскому Хатико полностью готов

Скульптуру отлили и сварили уральские мастера.

Скульптура челябинского Хатико уже скоро может украсить Кировку. Собаку в натуральную величину отлили из бронзы. Занимались этим уральские мастера из Свердловской области. Они отдельно изготовили две части собаки и постамент, потом все сварили и зачистили, чтобы Хатико полностью соответствовал задумке скульптора.

Я получил литье, оно было в формовочном песке, были швы. Я их чистил, убирал, обрабатывал. Собака была из трех частей, если учитывать постамент. Их потом сварили, а я снова зачищал сварочные швы. Искусственно состарил патиной. Сложность в том, чтобы сварочные и формовочные швы убрать, чтобы собака выглядела так, как скульптор слепил. У меня у самого дворняжка была, прожила 16 лет. И мне стало так жалко собаку, скульптуру которой я делал. — поделился мастер Сергей Батин.

Напомним, собака более двух лет ждала своего хозяина на остановке транспорта в Металлургическом районе, но так и не дождалась: 11 марта 2015 года ее насмерть сбил автомобиль. Памятник верному питомцу решили установить на центральной улице города, возле здания Челябинск-СИТИ.