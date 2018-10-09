/ Памятник хулиганству появился возле одной из сильнейших школ региона

Превратить старое дерево в рогатку решили ученики и педагоги.

Памятник хулиганству установили в одной из самых сильных школ региона — лицее № 31. Идея принадлежит ученикам и преподавателям образовательного учреждения. Лицеисты захотели продлить детство, примерив на себя роль учителей. Оно даже у самых умных школьников страны оказалось хулиганским.

Идея появилась у детей, которые в преддверии Дня учителя взяли на себя руководство 31 лицеем и провели день самоуправления. Возникла мысль, что на выходе из 11 класса они становятся очень взрослыми, но детство не заканчивается и в 100, и в 150 лет, и хочется шалить, продлевать детство как можно дольше. Возникла идея сделать памятник детству, а запоминается оно с драными коленками и разбитыми стеклами. — пояснила сайту «Первый областной» организатор внеклассных мероприятий лицея № 31 Елена Чайковская.

Памятник — это резинка, привязанная к старому дереву в школьном дворе. Оно росло больше 50 лет, а теперь стало частью арт-объекта, похожего на рогатку. Детям, родителям, учителям и даже случайным посетителям школьного двора памятник хулиганству очень нравится. Они считают, что рогатка — самый узнаваемый символ детства.