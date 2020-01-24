Украинская беженка без паспорта, проживающая в Юрюзани, смогла родить в Златоусте

Девушку не могли принять в медучреждении без документов.

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20-летняя Анна Канищук три года назад вместе со своей семьей переехала из Украины в Юрюзань к родственникам, спасаясь от войны. За это время молодая девушка успела встретить свою вторую половину — Владимира. Полтора года назад они познакомились на творческом фестивале в Челябинске.

Но всё это время Анна жила без документов гражданина Российской Федерации. У неё не получалось оформить документы. Всё время её семья не могла добиться ответа от Украины. И ситуация, в конце концов, осложнилась тем, что девушка забеременела. Выйти замуж за Владимира также не представлялось возможным — им везде отказывали. Официально родить она также не могла, её попросту не ставили на учёт без документов — Анна наблюдалась в платной клинике.

И уже в конце срока беременности, когда историю беженки рассказали корреспонденты сайта «Первый областной» и телеканала ОТВ, в дело вмешался аппарат уполномоченного по правам человека. Он помог будущей матери, попросив предоставить ей место в родильном доме. Уже 9 января, по показаниям врачей, она легла в медучреждение. А родила Анна лишь 20 января и не в Юрюзани, а в Златоусте. Дочку назвали Маргаритой.

«Я счастлив, что Аня родила без проблем. Надеемся, что в дальнейшем у нас всё будет хорошо. Она не жаловалась, всё было хорошо. Больница хорошая. Приняли хорошо, спасибо за это. Хотели необычное имя для ребёнка, поэтому выбрали такое. Будет Маргаритой Владимировной. Вырастет будущим депутатом», — делится радостью Владимир, возлюбленный Анны.

Ранее отмечалось, что семье девушки также помогли подать документы, чтобы получить вид на жительство, как это сделали и для Анны. Свои документы она смогла подать в ноябре.

«У нас не получалось сделать документы и страховой полис. Нас не принимали в роддом. Но благодаря Антону Шарпилову всё сложилось хорошо. Огромное спасибо ему. Спасибо всем тем, кто помогал и принял. Спасибо персоналу больницы», — не скрывает слёз молодая мать.

Персонал роддома же отметил, что они готовы принимать всех, независимо есть ли у них паспорт гражданина Российской Федерации или нет. Ведь ситуации бывают разные.