Украинской беженке, 6 лет проживавшей в Юрюзани без документов, предоставили место в роддоме

Девушку не могли принять в медучреждении без паспорта и полиса.

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Беженка с Украины Анна Канищук 6 лет не могла получить документы. После того, как она с семьей переехала в Россию, она жила со свидетельством о рождении. Оформить документы у нее не получалось, три года ее семья не могла добиться ответа от Украины. Ситуация осложнилась тем, что девушка забеременела. Родить ребенка в медучреждении без документов она не могла, поэтому обратилась за помощью. Историю беженки рассказали корреспонденты сайта «Первый областной» и телеканала ОТВ.

Аппарат уполномоченного по правам человека помог будущей матери, попросив предоставить ей место в родильном доме.

«Хотелось бы выразить огромную благодарность людям, которые мне помогали. За их понимание, человечность и неравнодушность в сложившейся ситуации. До недавнего времени мы не знали у кого просить помощи, что делать, где наша малышка появится на свет. Но судьба свела нас с этими замечательными людьми. И вот я уже лежу в златоустовском роддоме по рекомендациям врачей, и мы все с нетерпением ждём нашу кроху. Но на этом история не заканчивается, нас не просто пристроили в роддом, для того чтобы отчитаться, они очень нам помогли и продолжают поддерживать связь», — сообщает Анна Канищук.

Семье девушки также помогли подать документы, чтобы получить вид на жительство, которое будет готово в марте.