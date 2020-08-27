Бэби-бум произошел в Миассе

За неделю 45 младенцев приняли акушеры роддома.

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В городе Миасс Челябинской области настоящий бэби-бум. За неделю в Межрайонном родильном доме ГБУЗ «Городская больница № 1» Миасс на свет появились 45 младенцев.

Одна из счастливых мам, родивших детей, уже в третий раз побывала в этом родильном доме.

«Нас выписали. Родились 3 490 грамм, 53 сантиметра. Всех троих рожала в этом роддоме. Персонал хороший, нам нравится. Двоих родила еще до ремонта, третьего после. Большая разница: родовые стали совсем другие, палаты тоже», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ Анна Копытова.

Как отмечает персонал, таких показателей, как за последнюю неделю, они не видели давно.

«На прошлой неделе в стенах нашего роддома зарегистрировано наибольшее количество родов за последнее время. Это 45 детей: 24 девочки и 21 мальчик. Сейчас большинство из них уже дома, все родились здоровые и чувствуют себя хорошо. Наибольшее количество у нас было зафиксировано около 50 родов в неделю. Но за последнее время отмечена тенденция к снижению рождаемости, поэтому 45 — для нас большое количество», — прокоментировала ситуацию сотрудник роддома Василина Ольховская.

В одну из недель персоналу пришлось принять в два раза больше младенцев, чем обычно. Благодаря профессионализму медработников, все дети родились без осложнений. Практически все они уже уехали домой с родителями.