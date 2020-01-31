На крайние меры готовы жители Юрюзани ради переселения из ветхого жилья

В редакцию сайта «Первый областной» обратилась отчаявшаяся женщина.

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Гуьнара Юсупова живет в Юрюзани в ежеминутном страхе за свою собственную жизнь, жизни детей и родных, за имущество. Их дом был признан ветхо-аварийным, но расселять его, по словам женщины никто не спешит. В адрес нашей редакции она прислала видео, на котором запечатлено, как с потолка и стен в подъезде капает вода, попадая на пол, она замерзает и образует небольшой каток, деревянная лестница, ведущая на второй этаж здания, отсырела, покрылась плесенью, кроме того, на ней видны следы некогда произошедшего пожара. По словам Гульнары, жить в таком доме просто невозможно.

«Высылаем вам видео, как нам жить в ветхоаварийном доме по улице Советская, 7, что нам делать? Мы уже на грани. До 31.12.2022 года мы не выживем там, это дата планового расселения. Там вода уже по стенам бежит, и даже включить электричество опасно для жизни», — пишет в своем обращении в редакцию женщина.

В администрации Катав-Ивановского района корреспонденту сайта «Первый областной» сообщили, что в муниципалитете действует программа по переселению из ветхого жилья, как и в других территориях области. Дом, о котором говорила наша читательница в эту программу вошел.

«В этом году будет строиться новый дом, не знаю, почему она решила, что в 2022, дом будет построен в 2020. Сейчас подрядчик на строительство уже определен, и в ближайшее время уже начнется стройка. Но для тех, кто не готов ждать новых квартир, будут выделены деньги, и для них можно будет приобрести квартиры на вторичном рынке жилья. Для этого нужно прийти в администрацию Юрюзанского городского поселения и дать на это согласие», — рассказала Мария Титаренко, пресс-секретарь Главы Катав-Ивановского муниципального района.

Она также сообщила, что после звонка корреспондента «Первого областного» на место лично выехал глава Юрюзани Денис Голубев, чтобы пообщаться с жителями и узнать об их волнениях из первых уст. Кроме того, он хотел своими глазами посмотреть, в каких условиях они живут.

«Глава Юрюзани съездил в этот дом, пообщался с жителями. Ему открыли в пяти квартирах, конкретно к той женщине, которая к Вам обращалась, он не попал, потому что те, с кем он общался, были не в курсе. В принципе, все люди там относятся с пониманием, все там спокойно», — передала Мария Титаренко во время второго телефонного разговора с корреспондентом «Первого областного».

Она также добавила, что глава еще раз рассказал жителям о программе переселения и о том, на что они могут рассчитывать уже сегодня. Также он порекомендовал не стесняться с подобными вопросами обращаться напрямую в администрацию Юрюзани.