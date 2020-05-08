«Космическую ошибку» с представлением Гитлера Героем войны проверила прокуратура

Информацию ведомство увидело в время мониторинга интернета.

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Прокуратура Челябинской области, промониторив в очередной раз интернет, не упустила из виду публикацию фото Гитлера в рамках проекта «Имена героев» в сообществе одного из ТРК города. Ведомство начало проверку опубликованной информации.

«Указанное фото и сведения размещены в официальных социальных сетях ТРК „Космос“. После публикации фотографии в социальных сетях 06.05.2020 установлен факт схожести фото с изображением лидера нацистской Германии, в результате чего указанный пост в тот же день удален. Ответственное должное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, руководством ТРК размещены публичные извинения в социальных сетях», — сообщили о результатах в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Федеральное законодательство строго запрещает использование любой формы нацистской символики и рассматривает это как оскорбление многонационального народа и памяти о понесенных в годы Великой Отечественной войне жертвах.

После проведенной проверки руководителю ТРК «Космос» было внесено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремизму.

Напомним, скандальный пост с изображением Гитлера и подписью о том, что это герой ВОВ Сумин Владимир Владимирович появилось в официальном сообществе ТРК «Космос» Челябинска в рамках проекта «Имена героев».



Памятную акцию с благими намерениями запустили в комплексе в начале мая. На электронную почту южноуральцы могли прислать фото своего родственника-фронтовика с историей его подвига, изображения оформлялись в праздничные посты и публиковались в соцсетях.



Неизвестный «шутник» отредактировал фото Адольфа Гитлера, стерев с его лица усы, и выдал его за Героя войны, отправив соответствующую информацию в адрес ТРК. Пост «провисел» недолго, чудовищную ошибку сразу заметили пользователи. Руководство ТРК незамедлительно удалило опубликованную информацию и принесло извинения всем жителям Южного Урала.