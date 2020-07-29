Уклонист из Сатки «нарвался» на штраф

Призывник несколько лет игнорировал вызовы в военкомат.

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24-летний житель Сатки является злостным уклонистом от призыва на военную службу. С 2012 года он состоит на призывном учете в военном комиссариате города и не единожды лично в руки получал повестки — в апреле 2018 года, а также в апреле и октябре 2019 года.

Только вот в назначенные дни данный молодой человек не являлся в военный комиссариат. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела.

«Преследуя цель избежать возложенной на него обязанности по несению военной службы по призыву, при отсутствии законных оснований для освобождения, будучи оповещенным повестками, обвиняемый скрывался по месту жительства и регистрации. Оправдательных документов о причинах неявки в военный комиссариат, либо документов, подтверждающих наличие законных оснований для получения отсрочки либо освобождения от военной службу, он не предоставил»,— сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Отмечается, что саткинский городской суд признал данного молодого человека виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 статьи 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы».

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей.