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/ Морозить продолжает в Челябинской области

Морозить продолжает в Челябинской области

Ночью обещают крайне низкую температуру.
сегодня в 12:10
  |  Общество

В Челябинской области все так же холодно. По-настоящему ноябрьская погода установилась в регионе. Южноуральцы привыкают к минусовым температурам. Особенно удивляют ночные показатели: после нулевой отметки столбик термометра резко сполз к минус 23 в горах и низинах. Изменений 12 ноября не предвидится.

Ночью в понедельник будет облачно, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Температура — минус 10−15 градусов, а в горах и низинах до минус 23. Днем осадков не будет, гололедица останется. Температура поднимется до минус 3−8, а в отдельных районах составит минус 11 градусов Цельсия. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В Челябинске особой разницы с областью не будет. По прогнозу, ночью температура опустится до минус 15, а днем будет держаться на уровне минус 7−9 градусов.

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