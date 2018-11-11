/ Морозить продолжает в Челябинской области

Ночью обещают крайне низкую температуру.

В Челябинской области все так же холодно. По-настоящему ноябрьская погода установилась в регионе. Южноуральцы привыкают к минусовым температурам. Особенно удивляют ночные показатели: после нулевой отметки столбик термометра резко сполз к минус 23 в горах и низинах. Изменений 12 ноября не предвидится.

Ночью в понедельник будет облачно, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Температура — минус 10−15 градусов, а в горах и низинах до минус 23. Днем осадков не будет, гололедица останется. Температура поднимется до минус 3−8, а в отдельных районах составит минус 11 градусов Цельсия. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В Челябинске особой разницы с областью не будет. По прогнозу, ночью температура опустится до минус 15, а днем будет держаться на уровне минус 7−9 градусов.