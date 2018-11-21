/ Челябинская область попала под действие циклона

Он принесет с собой снег, ветер и заморозки.

Серьезное похолодание ждет Южный Урал уже в конце недели. Причиной всему стал циклон, идущий с Сибири. Комплекс неблагоприятных погодных явлений уже поспособствовал тому, что некоторые города Красноярского края оказались во власти зимы, с метелью и морозами. В Челябинской области похожую ситуацию прогнозируют 22 и 23 ноября.

22 и 23 ноября снежная погода настигнет и Уральский регион. В Челябинской области — снег (в горах сильный), ветер до 18 м/с. 21 ноября ночью минус 4−9 градусов, днем от 0 до минус 5 градусов. 22 ноября ночью минус 8−13 градусов, днем минус 4−9 градусов. 23 ноября температура понизится, ночью до минус 12−17 градусов, при прояснении до минус 23 градусов, днем будет минус 5−10 градусов. — сообщили сайту «Первый областной» в Гидрометцентре России.



В ближайшие 12 часов на Южном Урале прогнозируется потенциально опасная погода с сильным ветром.