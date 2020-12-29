Медицинская помощь в Челябинске в новогодние праздники: куда обращаться

Рассказываем, как будут работать поликлиники, «скорые», неотложка, травмпункты и колл-центры

«Скорая помощь и неотложки, травматологии и стационары продолжают трудиться круглые сутки. Выходных дней здесь не будет. А поликлиники продолжат работу по специальному графику»,

— рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

«В ежедневном режиме организована выдача лекарственных препаратов пациентам с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 в условиях поликлиники, на дому, в первичных сортировочных отделениях КТ»,

— замечают в горздраве.