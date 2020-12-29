Большинство медиков по всей Челябинской области будут работать в новогодние праздники. Эта необходимость продиктована пандемией.
«Скорая помощь и неотложки, травматологии и стационары продолжают трудиться круглые сутки. Выходных дней здесь не будет. А поликлиники продолжат работу по специальному графику», — рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.
Ниже рассказываем о том, как будет организована медицинская помощь в областном центре.
Все поликлиники Челябинска будут работать без выходных, а их колл-центры — круглосуточно. Подробный график с расписанием дежурных врачей нужно искать на сайтах медицинских учреждений.
31 декабря 2020 года будут обслуживаться пациенты с талоном на эту дату.
1 и 7 января 2021 года с 8:00 до 15:00 в поликлиниках будет организован прием пациентов с острыми состояниями.
4 и 8 января 2021 года все поликлиники города будут работать в плановом режиме.
С 2 по 6 января и с 8 по 10 января с 8:00 до 19:00 поликлиники будут принимать пациентов с острым состоянием.
На домашние вызовы к пациентам с температурой направят выездные бригады.
«В ежедневном режиме организована выдача лекарственных препаратов пациентам с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 в условиях поликлиники, на дому, в первичных сортировочных отделениях КТ», — замечают в горздраве.
Выдача справок о смерти организована ежедневно, за исключением 1 и 7 января 2021 года.
Номера детских и взрослых неотложек Челябинска можно узнать по этой ссылке.
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