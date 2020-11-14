Накануне днём скончался глава Вишневогорского городского поселения Челябинской области Яков Гусев. Как сообщили в пресс-службе администрации поселения, он жил Вишневогорском и строил большие планы на будущее.
«13 ноября 2020 года, в 15:45 ушёл из жизни Гусев Яков Максимович, глава нашего поселения. Почётный гражданин, человек с большим, добрым и открытым сердцем. Он жил и „болел“ за наш Вишневогорск. За 10 лет правления Яковом Максимовичем сделано много. А в планах было еще больше мероприятий»,— говорится в сообщении администрации.
Также в пресс-службе мэрии Вишневогорска добавили, что он мог найти подход к любому жителю поселения, всегда выслушивал всех, кто обращался к нему за поддержкой и советом. А также всегда пребывал в хорошем настроении и «заражал» этим всех жителей Вишневогорска.
«Все в нашем коллективе запомнят Якова Максимовича как настоящего профессионала, талантливого руководителя и наставника»,— добавили в администрации поселения.
Отметим, по данным челябинских СМИ, в начале ноября этого года Яков Гусев заразился коронавирусом и спустя несколько дней был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Кроме того, у главы Вишневогорска были хронические заболевания, которые обострились.
В пресс-службе Минздрава Челябинской области сайту «Первый областной» ответили, что не вправе комментировать подобные случаи, поскольку эта информация является конфиденциальной.