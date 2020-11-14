Глава Вишневогорска скончался на 66 году жизни

Яков Гусев занимал пост мэра городского поселения на протяжении 10 лет.

Накануне днём скончался глава Вишневогорского городского поселения Челябинской области Яков Гусев. Как сообщили в пресс-службе администрации поселения, он жил Вишневогорском и строил большие планы на будущее.

«13 ноября 2020 года, в 15:45 ушёл из жизни Гусев Яков Максимович, глава нашего поселения. Почётный гражданин, человек с большим, добрым и открытым сердцем. Он жил и „болел“ за наш Вишневогорск. За 10 лет правления Яковом Максимовичем сделано много. А в планах было еще больше мероприятий»,— говорится в сообщении администрации.

Также в пресс-службе мэрии Вишневогорска добавили, что он мог найти подход к любому жителю поселения, всегда выслушивал всех, кто обращался к нему за поддержкой и советом. А также всегда пребывал в хорошем настроении и «заражал» этим всех жителей Вишневогорска.

«Все в нашем коллективе запомнят Якова Максимовича как настоящего профессионала, талантливого руководителя и наставника»,— добавили в администрации поселения.

Отметим, по данным челябинских СМИ, в начале ноября этого года Яков Гусев заразился коронавирусом и спустя несколько дней был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Кроме того, у главы Вишневогорска были хронические заболевания, которые обострились.

В пресс-службе Минздрава Челябинской области сайту «Первый областной» ответили, что не вправе комментировать подобные случаи, поскольку эта информация является конфиденциальной.