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/ Управляющая компания вернет челябинцам более 100 тысяч рублей

Управляющая компания вернет челябинцам более 100 тысяч рублей

После перерасчета УК вернет проценты, начисленные за капремонт.
сегодня в 15:38
  |  Общество

Депутат Госдумы Владимир Бурматов проконтролировал вопрос о незаконно собранных деньгах за капитальный ремонт. Управляющую компанию обязали вернуть более 100 тысяч рублей.

Жителям дома №110 по проспекту Комарова в Челябинске долгое время не удавалось найти общий язык с представителями управляющей компании. Периодически оплата за капитальный ремонт увеличивалась, но УК объясняла это тем, что в нее входят расходы на печать и распространение квитанций, хотя сами квитанции жильцам не предоставлялись. К тому же счетов за капитальный ремонт не выставляли 39 месяцев, а к сумме, которую насчитали позднее, добавили 3,5%. Те самые, на квитанции.

Мы долго пытались решить ситуацию самостоятельно, но нас не услышали. Тогда мы обратились к депутату Госдумы Владимиру Бурматову. — объяснила Лидия Палкина, жительница дома №110.

С этим вопросом Владимир Бурматов обратился в прокуратуру и Государственную жилищную инспекцию. В результате проверок подтвердился факт незаконного начисления комиссии. После перерасчета выяснилось, что УК задолжала жильцам 104 тысячи рублей. Уже в ноябре жители увидели перерасчет в своих квитанциях.

Управляющие компании часто забывают выполнять свои обязательства перед жителями, но вот брать деньги не забывают никогда. К нам постоянно поступают обращения с жалобами на завышенные счета и просьбы об их перерасчете. И мы всегда встаем на сторону жильцов. Здесь же нам удалось вернуть жильцам более 100 тысяч рублей. — прокомментировал Владимир Бурматов.

Кроме того, политик пообещал разобраться и с иными проблемами жителей дома, тоже связанными со счетами. В них периодически менялась площадь нежилых помещений. Так, лифт в одной из квитанций указан размером в 102 квадратных метра. Владимир Бурматов обязал УК проверить все размеры и площади дома, чтобы сделать перерасчет и вернуть жителям дома все, что они успели переплатить.

Как отметил депутат, контроль сферы коммунальных услуг — позиция Бориса Дубровского, главы региона. Этого курса будут придерживаться и дальше.

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