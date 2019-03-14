/ Сразу три управляющие компании из Сатки признали лучшими на Южном Урале

Победителей конкурса выбирали в несколько этапов.

Управляющие компании, лучше всех выполняющие свои обязанности, находятся в городе Сатке. Это продемонстрировал конкурс от сетевого издания «Губерния», объявленный на территории всей Челябинской области. УК, заявившимся на конкурс, предлагали сначала подкрепить свою деятельность документами. Затем жюри смотрело, есть ли официально зарегистрированные жалобы на компанию. К управляющим компаниям, прошедшим этот этап, выезжали члены комиссии. Они смотрели на местах, как идет работа, и общались с жильцами домов, которые относятся к УК.

Хочется сказать спасибо и пожелать успеха всем представителям этой сложной и ответственной сферы, а сфера ЖКХ именно такая. Даже в свой профессиональный праздник «коммунальщики» и «жилищники» не отдыхают, они всегда на своем посту и готовы в любую минуту прийти на помощь. — цитирует «Губерния» замначальника управления строительной политики и ЖКХ Законодательного собрания Челябинской области Марину Шидловскую.

Финалистами конкурса стали ООО «Ашинская управляющая компания», ООО «Многофункциональный центр» (Сатка), ООО УК «Мегаполис» (Копейск), ООО «Реммонтажсервис» (Сатка), ООО «ЖКХ Партнер» (Карталы), ООО «Газсервис-1» (Челябинск), ООО «МКЦ» (Сатка), ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ 1 Першино» (Челябинск).