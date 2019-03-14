Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.59 -0.18 74.02 -0.05
Челябинск
сейчас
 
-1 °C
завтра
 
-5 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Сразу три управляющие компании из Сатки признали лучшими на Южном Урале

Сразу три управляющие компании из Сатки признали лучшими на Южном Урале

Победителей конкурса выбирали в несколько этапов.
сегодня в 15:20
  |  Общество

Управляющие компании, лучше всех выполняющие свои обязанности, находятся в городе Сатке. Это продемонстрировал конкурс от сетевого издания «Губерния», объявленный на территории всей Челябинской области. УК, заявившимся на конкурс, предлагали сначала подкрепить свою деятельность документами. Затем жюри смотрело, есть ли официально зарегистрированные жалобы на компанию. К управляющим компаниям, прошедшим этот этап, выезжали члены комиссии. Они смотрели на местах, как идет работа, и общались с жильцами домов, которые относятся к УК.

Хочется сказать спасибо и пожелать успеха всем представителям этой сложной и ответственной сферы, а сфера ЖКХ именно такая. Даже в свой профессиональный праздник «коммунальщики» и «жилищники» не отдыхают, они всегда на своем посту и готовы в любую минуту прийти на помощь. — цитирует «Губерния» замначальника управления строительной политики и ЖКХ Законодательного собрания Челябинской области Марину Шидловскую.

Финалистами конкурса стали ООО «Ашинская управляющая компания», ООО «Многофункциональный центр» (Сатка), ООО УК «Мегаполис» (Копейск), ООО «Реммонтажсервис» (Сатка), ООО «ЖКХ Партнер» (Карталы), ООО «Газсервис-1» (Челябинск), ООО «МКЦ» (Сатка), ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ 1 Першино» (Челябинск).

Общество
Борис Дубровский: «Стоимость вывоза мусора должна быть исключена из квитанций управляющих компаний»
14.12.2018
Борис Дубровский: «Стоимость вывоза мусора должна быть исключена из квитанций управляющих компаний»
Общество
Управляющая компания вернет челябинцам более 100 тысяч рублей
11.12.2018
Управляющая компания вернет челябинцам более 100 тысяч рублей
Общество
Работу 10 управляющих компаний Челябинска признали худшей
06.06.2018
Работу 10 управляющих компаний Челябинска признали худшей
Общество
Названы лучшие управляющие компании Челябинской области. Список
15.03.2018
Названы лучшие управляющие компании Челябинской области. Список
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Происшествия
Буйный клиент банка вынудил охранников применить грубую силу
сегодня в 16:10
Буйный клиент банка вынудил охранников применить грубую силу
Общество
Самолет «Челябинск» начал совершать регулярные рейсы
сегодня в 16:04
Самолет «Челябинск» начал совершать регулярные рейсы
Общество
В Златоусте состоялось вручение премии имени Лидии Скобликовой
сегодня в 15:58
В Златоусте состоялось вручение премии имени Лидии Скобликовой
Общество
Южноуральские школьники помогут пенсионерам расчистить дворы частных домов от снега
сегодня в 15:44
Южноуральские школьники помогут пенсионерам расчистить дворы частных домов от снега
Общество
Сразу три управляющие компании из Сатки признали лучшими на Южном Урале
сегодня в 15:20
Сразу три управляющие компании из Сатки признали лучшими на Южном Урале
Общество
Дополнительную технику вывели на очистку Челябинска от снега
сегодня в 14:53
Дополнительную технику вывели на очистку Челябинска от снега
Происшествия
Родитель угрожал пистолетом охраннику детского сада в Челябинске
сегодня в 14:36
Родитель угрожал пистолетом охраннику детского сада в Челябинске
Общество
«Балтика» продает имущество пивзавода в Челябинске
сегодня в 14:32
«Балтика» продает имущество пивзавода в Челябинске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6