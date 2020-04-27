Брешь в городской дамбе в Кусе ликвидирована

Дыру смогли заполнить бетонными блоками.

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Подтопление в городской дамбе в Кусе ликвидировано. На месте происшествия работали несколько десятков единиц спецтехники. Брешь была заполнена бетонными блоками, благодаря чему уровень воды снизился практически на полтора метра.

«Нам удалось за три дня полностью ликвидировать размыв. Участвовали и местные подрядчики, засыпали пробоину бетонными блоками. Потом уже скальным грунтом», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ глава Кусинского района Юрий Лысяков.

Напомним, что в конце прошлой недели вода в реке сильно поднялась, появилась угроза подтопления 22 домов. На данный момент за состоянием плотины следят специалисты МЧС, а также подрядчик, который проводит реконструкцию плотины.