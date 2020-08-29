Угонщиков авто задержали полицейские в Челябинской области

Мужчины действовали не неохраняемых парковках.

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В Аргаяшском районе Челябинской области местные жители обратились в полицию с заявлениями о том, что неизвестные угнали у них автомобили. Незамедлительно отреагировав, правоохранители задержали подозреваемых в преступлениях. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники задержаны при совершении очередной попытки хищения транспортного средства. Проведен ряд обысков в гаражных помещениях и по месту жительства, в ходе которых изъяты автозапчасти от похищенных автомобилей»,— рассказали в ведомстве.

Как выяснилось несколько жителей Челябинска и Кыштыма в возрасте от 33 до 44 лет выбирали автомобили «Лада Гранта», оставленные на неохраняемых парковках баз отдыха в Аргаяшском районе, вскрывали машины и перегоняли в Кыштым. Там злоумышленники разбирали авто и выручали за продажу запчастей немалые деньги. Всего полицейские установили причастность южноуральцев к семи таким эпизодам.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 158 УК РФ „кража“. Максимальная санкция указанных частей статьи — лишение свободы на срок до пяти и шести лет соответственно»,— добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Злоумышленников заключили под стражу.