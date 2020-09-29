Угонщика автомобиля задержали в Магнитогорске

Водитель проигнорировал требование остановиться и пытался скрыться.

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В Магнитогорске сотрудники ГИБДД остановили мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля. Внимание полицейских он привлек тем, что ехал по дороге, не включив ближний свет фар. Сотрудник полиции попытался остановить автомобиль «Дэу Нексия», однако водитель проигнорировал его требование и пытался уехать.

«Когда автомобиль остановили, при проверке документов сотрудники полиции выяснили, что транспортное средство имеет характерные повреждения, свидетельствующие о незаконном проникновении в салон. 20-летний мужчина пояснил, что проник в транспортное средство путем разбития бокового стекла, а затем завел его, соединив провода в замке зажигания», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», а также составлен административный протокол по статье «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства». Водителю избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.