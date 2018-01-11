/ Автоматические двери супермаркета сломали бедро и плечо пенсионерке из Челябинска

Нравственные и физические страдания женщины оценили в полмиллиона рублей.

Полгода назад 77-летняя пенсионерка, закупаясь в супермаркете Курчатовского района, получила переломы костей. Женщину сбила автоматическая дверь магазина. Персонал оказал необходимую помощь, вызвал «скорую», но магазин в добровольном порядке отказался возмещать вред здоровью. При этом женщина, получив перелом левой бедренной кости со смещением, перелом головки левой плечевой кости со смещением и пережив операцию, долгое время не могла себя обслуживать и прибегала к помощи сиделки, услуги которой оплачивала лично. Лекарства также покупала самостоятельно. Заступиться за женщину в декабре решила прокуратура.

В защиту прав жительницы Челябинска прокурор района 27 декабря предъявил исковое заявление в Курчатовский районный суд Челябинска к ООО «Агроторг» с требованием о компенсации морального вреда в сумме 400 тысяч рублей и материального вреда в сумме 138 916,76 рублей. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник прокурора Курчатовского района города Челябинска Татьяна Гаврилова.

Эта сумма должна покрыть нравственные страдания, а также причиненный пенсионерке моральный вред и понесенные ей дополнительные расходы.



Свой комментарий дала компания X5 Retail Group.



В момент происшествия в августе 2017 года сотрудниками магазина посетительнице была оказана первая медицинская помощь, а также вызвана карета скорой помощи. С момента госпитализации и до настоящего времени ни пострадавшая, ни её представители в компанию не обращалась. Компания начала внутреннюю проверку инцидента и в случае подтверждения факта причинения ущерба будет готова возместить затраты на лечение во внесудебном порядке, а также урегулировать нематериальный ущерб. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе X5 Retail Group.