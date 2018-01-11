Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.87 -0.18 67.88 -0.33
Челябинск
сейчас
 
-16 °C
завтра
 
-19 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Автоматические двери супермаркета сломали бедро и плечо пенсионерке из Челябинска

Автоматические двери супермаркета сломали бедро и плечо пенсионерке из Челябинска

Нравственные и физические страдания женщины оценили в полмиллиона рублей.
сегодня в 12:32
  |  Происшествия

Полгода назад 77-летняя пенсионерка, закупаясь в супермаркете Курчатовского района, получила переломы костей. Женщину сбила автоматическая дверь магазина. Персонал оказал необходимую помощь, вызвал «скорую», но магазин в добровольном порядке отказался возмещать вред здоровью. При этом женщина, получив перелом левой бедренной кости со смещением, перелом головки левой плечевой кости со смещением и пережив операцию, долгое время не могла себя обслуживать и прибегала к помощи сиделки, услуги которой оплачивала лично. Лекарства также покупала самостоятельно. Заступиться за женщину в декабре решила прокуратура.

В защиту прав жительницы Челябинска прокурор района 27 декабря предъявил исковое заявление в Курчатовский районный суд Челябинска к ООО «Агроторг» с требованием о компенсации морального вреда в сумме 400 тысяч рублей и материального вреда в сумме 138 916,76 рублей. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник прокурора Курчатовского района города Челябинска Татьяна Гаврилова.

Эта сумма должна покрыть нравственные страдания, а также причиненный пенсионерке моральный вред и понесенные ей дополнительные расходы.

Свой комментарий дала компания X5 Retail Group.

В момент происшествия в августе 2017 года сотрудниками магазина посетительнице была оказана первая медицинская помощь, а также вызвана карета скорой помощи. С момента госпитализации и до настоящего времени ни пострадавшая, ни её представители в компанию не обращалась. Компания начала внутреннюю проверку инцидента и в случае подтверждения факта причинения ущерба будет готова возместить затраты на лечение во внесудебном порядке, а также урегулировать нематериальный ущерб. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе X5 Retail Group.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Карлос Сон
17:57, 11.01.2018
Ушлые прокуроры почувствовали наживу. Плевать бы они хотели на бабшку и ее страдания. Главное бабки

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
КХЛ. Братиславские «орлы» на домашнем льду принимают «Трактор»
сегодня в 22:30
КХЛ. Братиславские «орлы» на домашнем льду принимают «Трактор»
Общество
Челябинский зоозащитник пророчит троицкой собаке с перебитыми лапами жизнь инвалида
сегодня в 20:08
Челябинский зоозащитник пророчит троицкой собаке с перебитыми лапами жизнь инвалида
Спорт
Актер фильма «Движение вверх» поддержит челябинских баскетболистов в предстоящем матче
сегодня в 19:34
Актер фильма «Движение вверх» поддержит челябинских баскетболистов в предстоящем матче
Происшествия
Главврач больницы Златоуста, откупаясь от «прокуратуры», стала жертвой мошенников
сегодня в 19:15
Главврач больницы Златоуста, откупаясь от «прокуратуры», стала жертвой мошенников
Общество
Регоператор фонда «Сколково» аккредитован в Челябинской области
сегодня в 19:08
Регоператор фонда «Сколково» аккредитован в Челябинской области
Хоккей
Студенты-хоккеисты расскажут о победе в Кубке мира в прямом эфире «Онлайн ТВ»
сегодня в 18:47
Студенты-хоккеисты расскажут о победе в Кубке мира в прямом эфире «Онлайн ТВ»
Общество
В Челябинске сносят постройки и убирают деревья с площадки будущего конгресс-холла
сегодня в 18:19
В Челябинске сносят постройки и убирают деревья с площадки будущего конгресс-холла
Общество
Электронная очередь в первый класс появилась в Челябинске
сегодня в 17:37
Электронная очередь в первый класс появилась в Челябинске
Смотрите «Онлайн ТВ»
Матч «Слован» vs «Трактор»
Live
11.01.2018 в 23:00  |  Спорт
Матч «Слован» vs «Трактор»
Читайте также
Общество
Тюбинг-центр, где сломала череп 9-летняя девочка, проверят в рамках уголовного дела
сегодня в 13:39
Тюбинг-центр, где сломала череп 9-летняя девочка, проверят в рамках уголовного дела
Происшествия
Водитель ВАЗа получил открытый перелом в лобовом ДТП с автобусом
27.12.2017
Водитель ВАЗа получил открытый перелом в лобовом ДТП с автобусом
Общество
45 тысяч рублей за перелом ноги отсудила у управления ЖКХ жительница Южного Урала
20.09.2017
45 тысяч рублей за перелом ноги отсудила у управления ЖКХ жительница Южного Урала
Происшествия
Челябинского таксиста переломало на трассе в Коркинском районе
02.09.2017
Челябинского таксиста переломало на трассе в Коркинском районе
Читайте на БФМ74
Общество
Следствие проверяет детский сад, где 2-летний ребенок сломал нос
12.07.2017
Следствие проверяет детский сад, где 2-летний ребенок сломал нос
Здоровье
Челябинка, сломавшая руку в больнице, не смогла отсудить компенсацию
12.05.2017
Челябинка, сломавшая руку в больнице, не смогла отсудить компенсацию
Смотрите на «Онлайн ТВ»
Водитель ВАЗа получил открытый перелом в лобовом ДТП с автобусом
27.12.2017  |  Происшествия
Водитель ВАЗа получил открытый перелом в лобовом ДТП с автобусом
Смотрите сейчас
Ребёнок получил перелом черепа в тюбинг-центре
вчера в 19:00
Ребёнок получил перелом черепа в тюбинг-центре
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4. Редактор: Агасиев П.С. 16+
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна