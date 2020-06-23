Уголовное дело заведено за выкуп непригодного транспорта в Челябинске

Должностные лица обвиняются в халатности.

Послушать 00:00

В период с декабря 2017 года по август 2018 некоторые сотрудники челябинской администрации, при приобретении автобусной техники между МУП «Челябинский автобусный транспорт» и ООО «Общественный городской транспорт» ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. Оказалось, что в результате купли-продажи появился вовсе не новый транспорт, а непригодный для эксплуатации «хлам».

В итоге, бюджету Челябинска был нанесен крупный ущерб, превышающий 1,5 миллиона рублей. По этому поводу прокуратура решила провести проверку, которая выявила факт халатности должностных лиц администрации города при распоряжении имуществом.

«Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, где по результатам их рассмотрения в СУ СК РФ по Советскому району города Челябинск возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

На данный момент ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.