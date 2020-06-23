Более 600 миллионов потратят на обновление общественного транспорта

Новая техника появится в нескольких городах Челябинской области.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продолжает проводить политику модернизации городского общественного транспорта в регионе. Изначально пополнить города новым транспортом планировалось в рамках федерального проекта «Чистый воздух», который призван до 2024 года сократить суммарный объем выбросов в атмосферу на 20 процентов.

«Ранее Челябинская область подавала заявку на привлечение федерального финансирования в рамках программы „Чистый воздух“ для приобретения новых автобусов и трамваев. Однако выделение средств из федерального бюджета на эти цели пока перенесено на следующий год», — отметили в пресс-службе правительства региона.

Несмотря на финансовые сложности на фоне пандемии коронавируса, Алексей Текслер принял решение выделить из резерва регионального бюджета более 653 миллионов рублей на обновление общественного транспорта.

Поэтому в 2020 году в Челябинск будут закуплены 34 полноразмерных автобуса на экологически чистом топливе. Пять новых трамваев приобретут для Магнитогорска, еще пять вагонов будут полностью обновлены. Также обновление трамвайных вагонов будет и в Златоусте. Два новых троллейбуса закупят для Миасса, а для муниципального автопредприятия Кунашакского района будут приобретены четыре новых автобуса.