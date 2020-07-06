Расторгнут договор с директором «Общественного городского транспорта» Челябинска

Должность займет Валерий Кочетков.

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В Челябинске сменится руководитель ООО «Общественный городской транспорт». Директор организации Дмитрий Холод покидает свой пост. Понедельник, 6 июня, — его последний рабочий день на занимаемой должности. Информацию подтвердили в администрации города.

«Трудовой договор с ним расторгнут по инициативе работодателя. Седьмого июля коллективу ООО „ОГТ“ будет представлен новый директор Валерий Кочетков», — сообщил начальник Управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

По его словам, новый директор Валерий Кочетков последние несколько лет руководил организацией, занимающейся перевозками.