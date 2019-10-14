Двойной тариф: за работу в выходные и праздники платить должны больше

Роструд рассказал о том, как должен вознаграждаться труд в такие дни.

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За работу в праздничные дни сотрудник должен поучать двойную оплату или дополнительный выходной день. Об этом рассказали в Роструде. Длинные праздники в этом году остались лишь в День народного единства со второго по четвертое ноября.

«Вызывать на работу в праздничный день, можно только в редких случаях, если появились непредвиденные обстоятельства, которые мешают нормальной работе компании. Работник должен письменно подтвердить согласие, а работодатель написать приказ о выходе в праздник», — сообщили РИА Новости с ссылкой на Роструд.

Тем, у кого сдельная оплата труда, должны заплатить по двойным наценкам. Тем, кто работает по тарифам, тоже должны оплатить двойную ставку. Вместо денег, работник может взять дополнительный выходной.

Также в редких случаях можно вызвать на работу работника без его согласия. К таким ситуациям относятся, предотвращение аварий, катастроф или несчастных случаев, ставящих под угрозу жизни людей. Чтобы вызвать в выходной день таких рабочих, работодатель должен письменно сообщить им о праве отказаться, а также убедится, что это не угрожает их жизни.