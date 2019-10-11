Мать умершего от пневмонии срочника требует провести еще одну экспертизу

Уголовное дело по факту смерти Дмитрия Попова возобновлено.

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Уголовное дело по факту смерти солдата-срочника из чебаркульской воинской части — возобновлено. Об этом сообщил Алексей Ковалев, представитель матери умершего Дмитрия Попова. О том, что дело возобновлено, стало известно в понедельник, 7 октября. Ранее уголовное преследование врача, лечившего Дмитрия, было прекращено.

До прекращения уголовного дела, было проведено две судебно-медицинских экспертизы, результаты которых противоречили друг другу.

«Наша сторона, представляющая интересы мамы погибшего, подала ходатайство о том, чтобы была проведена еще одна экспертиза, раз уже были проведены две, результаты которых противоречили друг другу. Мы просили провести экспертизу в минздраве, но расследование по делу было прекращено. Сейчас мы не можем точно сказать, где будет проводиться экспертиза, но мы настаиваем на том, чтобы экспертизу проводил минздрав, поскольку это ведомство курирует врачей», — сообщил сайту «Первый областной» Алексей Ковалев.

Напомним, что Дмитрий Попов скончался от запущенной формы пневмонии. После лыжной гонки у молодого человека поднялась температура. Она не спадала почти неделю, и в итоге на лечение солдата отправили в Челябинский военный госпиталь, а уже оттуда в Москву — в военный госпиталь имени Вишневского. Молодой человек впал в кому, не приходя в сознание, он умер 3 февраля.