Уголовное дело возбудили после массового отравления в детском саду Копейска

Расследование взял на контроль руководитель следственного управления.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления детей и воспитателей детского сада № 34 в Копейске. Следователи усмотрели признаки выполнения работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, предназначенных для детей в возрасте до шести лет.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителя следственного управления», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, на прошлой неделе несколько детей и воспитателей копейского детсада пожаловались на тошноту и высокую температуру. Всего с жалобами обратились 18 человек. Из них — 16 детей от двух до шести лет и два сотрудника садика. Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция неясной этиологии, источник которой устанавливается.