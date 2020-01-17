Еще одно уголовное дело завели на экс-главу поселка из Челябинской области

Глава Алишевского сельского поселения подозревается в превышении полномочий.

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Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении экс-главы Алишевского сельского поселения, что в Сосновском районе. Раиль Габитов подозревается в превышении должностных полномочий.

«По версии следствия, в период с 2011 по 2016 годы подозреваемый, превышая должностные полномочия, зная об отсутствии у граждан прав пользования земельными участками, осуществлял выдачу фиктивных выписок из похозяйственной книги о наличии у них прав пользования земельными участками в населенных пунктах Сосновского района», — рассказали в пресс службе СУ СК России по Челябинской области.

Действия бывшего главы позволили людям, оформить права собственности на более, чем земельных участков. Тогда, как права на это они не имели.

Сейчас решается вопрос о предъявлении экс-чиновнику обвинения. Ранее суд уже приговорил Раиля Габитого к четырем годам колонии за злоупотребление и превышение должностных полномочий. Первый приговор также был связан с махинациями с землей. В тот деле значилось выделение 48 участков.