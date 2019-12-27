У детей, отравившихся в Копейске, обнаружили дизентерию

Всего в городе заболело 37 человек.

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В Челябинской области продолжается расследование массового отравления детей и сотрудников детского сада № 34 Копейска. По состоянию на 26 декабря заболело 37 человек, 32 из них — дети до 17 лет. У всех из них выявили возбудители дизентерии.

«Противоэпидемические мероприятия и расследование причин возникновения заболеваний продолжаются. Ситуация находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Челябинской области», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Дизентерия — это кишечная инфекция с преимущественным поражением дистального отдела толстого кишечника. У заболевших появляется интоксикация, лихорадка до 38-39°С, ухудшение аппетита, вялость, понос, рвота и обезвоживание. Более распространены случаи заболевания среди детей 2-7 лет, но могут заразиться и взрослые. Распространяется пищевым, водным и контактно-бытовым путем.

Чтобы обезопасить себя, рекомендуется регулярно мыть руки, тщательно мыть овощи, фрукты и ягоды. Употребляйте кипяченую или бутиллированную воду. Соблюдайте сроки хранения и технологию приготовления продуктов. При первых признаках инфекции обратитесь к врачу.