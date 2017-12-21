/ Южноуральцы могут обзавестись монетами с символом наступающего года

На аверс и реверс попали бульдог, ротвейлер и сеттер.

Жители Челябинской области получили возможность приобрести монеты с символом предстоящего года — собакой. На символические деньги попали изображения четырех разных пород. Монеты сделаны с применением современных технологий, поэтому порадуют своих обладателей необычным дизайном.



Одной из оригинальных новинок стала 3D-монета Республики Руанда с объемным изображением бульдога, инкрустированным кристаллами. Цвет камней выбран не случайно. Согласно восточной философии, камни белого цвета, вставленные в фигуру животного, призваны вносить в жизнь гармонию, красные обеспечат владельцу процветание, а черные кристаллы привлекут удачу. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Уральского банка «Сбербанка».



Сувениры с новогодней символикой уже доступны в офисах банка на Южном Урале. Уточнить наличие монет можно здесь.

