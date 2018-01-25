/ Законопроект о криптовалютах опубликовали в Минфине

Покупку и продажу цифровых денег могут разрешить только профессионалам.

Россиян предложили ограничить в покупке и продаже криптовалюты. Проект закона «О цифровых финансовых активах», где обнародована соответствующая инициатива, опубликован на сайте Минфина России.

В документе сказано, что менять, продавать и покупать криптовалюты и токены «можно будет только через оператора обмена цифровых финансовых активов». Чтобы вступить в их ряды, необходимо иметь лицензию на брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность форекс-дилера.

Законопроект также поясняет, что такое майнинг, смарт-контракт и другие понятия.

На сегодняшний день в завершающей стадии разработки находится проект федерального закона, предусматривающий определение в законодательстве России понятия «денежные суррогаты», а также установление ответственности за их использование в качестве средства платежа, — заявили в Министерстве финансов.

При этом в ведомстве не отрицают, что у них остались разногласия с Банком России. Кредитный регулятор считает, что сделки, когда криптовалюту меняют на рубли, иностранную валюту или другое имущество, должны быть разрешены только с целью привлечь финансирование.

