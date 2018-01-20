/ Приложение для проверки подлинности новых купюр выпустил Госзнак

Банкноты номиналом 200 и 2000 сверяют на наличие опознавательных знаков.

Проверить подлинность новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей можно посредством специального приложения. Программу запустили по инициативе Госзнака. Чтобы понять, настоящую банкноту держит человек в руках или нет, нужно навести камеру смартфона под разными углами. В случае совпадения признаков на экране телефона появится соответствующее сообщение.



Приложение может оказаться надежным помощником для человека, который пока не очень знаком с новыми банкнотами. — отметил генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.

Скачать программу можно на сайте Гознака (goznak.ru/app) и в Google Play. Приложение для смартфонов с операционной системой iOS будет доступно в ближайшее время.

Напомним, ранее корреспонденты ОТВ проводили эксперимент, выясняя, можно ли расплатиться новыми купюрами в Челябинске. Для этого журналист попробовал совершить покупку в небольших торговых точках, супермаркетах и на Центральном рынке. Большинство продавцов ранее не сталкивались с такими банкнотами, но принять их были готовы.

Новые банкноты представили 12 октября, Дальний Восток и Крым опередили более 5 тысяч номинантов в голосовании, которое проходило с июня по октябрь 2016 года. Челябинский метеорит вышел во второй этап голосования, но до финального отбора не добрался.

