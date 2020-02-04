Уголовное дело по аварии с участием Андрея Косилова отправили в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

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Прокуратура Челябинской области ознакомилась с материалами, которые подготовили следователи в ходе проверки по факту аварии с участием директора птицефабрики «Равис». В ведомстве утвердили обвинительное заключение в отношении Андрея Косилова и направили его в Аргаяшинский районный суд.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Следствие установило, что 28 июля 2019 года именно водитель «Лексуса» — Андрей Косилов — нарушил правила дорожного движения, что и стало причиной страшной аварии. Внедорожник челябинца вышел на обгон на подъезде к опасному участку дороги в районе 18-го километра трассы Байрамгулово — автодорога Миасс-Карабаш-Кыштым.

«„Лексус“ выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, начал обгон попутного транспортного средства в месте, где обгон запрещен, и совершил столкновение с автомобилем „Лада“», — добавили в прокуратуре.

Напомним, в этой аварии пострадали четыре человека: водитель и два пассажира «Лады», а также пассажир «Лексуса». Девушка, которая находилась в отечественной «легковушке» до сих пор находится в больнице, она пострадала больше всего и долгое время находилась в коме.

Потерпевшая сторона запросила 13 миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда.

На все имущество и автомобили директора птицефабрики во время следствия наложили аресты. Свою вину он не признал.

Дело рассмотрит Аргаяшинский районный суд.