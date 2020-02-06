Руководство челябинской компании не выплатило работникам 15 миллионов рублей

Зарплату, по данным прокуратуры, сотрудники не получали более полутора лет.

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В суд Ленинского района Челябинска передано уголовное дело в отношении председателя Совета директоров и руководителя АО «Уралтрубмаш», которые обвиняются в невыплате зарплаты сотрудникам в период с января 2018 по июль 2019 года.

«В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, ч.2 ст.145.1, ч.2 ст.145.1 УК РФ (организация полной невыплаты заработной платы и невыплата свыше двух месяцев заработной платы)», — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, руководители АО «Уралтрубмаш» имели реальную возможность и запас денежных средств, чтобы выплачивать зарплату сотрудникам, на самом деле направили деньги на хозяйственные нужды. Таким образом, долг перед 118 работниками составил более 15 миллионов рублей.

Отметим, что максимальная санкция по данной статье подразумевает лишение свободы сроком до трёх лет.