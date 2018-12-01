/ Ученикам автошкол разрешат «гнать» на скорости 110 километров в час

Нововведения связаны с реформой экзаменов.

Российские автошколы ждут нововведения. Например, ученикам разрешат разгоняться до 110 километров в час. Конечно, такое будет возможно только на автомагистралях. Дело в том, что экзамен, который будущие водители будут сдавать в ГИБДД, максимально стараются приблизить к реальным дорожным условиям. Значит, и обучение должно проходить по той же схеме.

Ранее начальник Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал, что новый экзамен будет более строгим. По его словам, сегодня проблемы имеются именно в части обучения практическому вождению. Для того чтобы уделить этому компоненту больше времени, «площадку» и «город» объединят в одну часть. — сообщает ТАСС.

Все делается для того, чтобы водитель чувствовал себя на дороге уверенно уже при сдаче экзамена в ГИБДД.