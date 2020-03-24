УФНС России по Челябинской области ограничили прием граждан

В штатный режим ведомство вернется только после особого распоряжения.

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В Челябинской области налоговые органы приостанавливают прием граждан в субботу, а также меняют обычный способ приема документов. Профилактические меры необходимы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

«В будние дни документы (письменные запросы, заявления, обращения, налоговые декларации и т. д.) необходимо оставлять в специальных боксах для приема входящей корреспонденции, размещенных при входе в здания инспекций, предварительно указав свои контактные данные. Комплекты документов рекомендуется оставлять в файлах или конвертах. Выемка документов будет производиться не реже одного раза в день с последующей обязательной регистрацией не позднее следующего рабочего дня», — сообщает пресс-служба УФНС России по Челябинской области.

В ведомстве отмечают, что справочную информацию о своих документах граждане могут узнавать по номерам телефонов, которые расположены возле боксов.

Кроме того, граждане могут воспользоваться более чем 50 электронных услуг, которые предоставляет ведомство.