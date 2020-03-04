Гостеприимный Челябинск: пассажиры обсуждают рекламу мужского клуба и ломбарда в аэропорту

Интересное «соседство» обнаружил один из гостей.

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Челябинск — самый гостеприимный город в России. А всё потому, что прибывших в международный аэропорт «Курчатов» сразу же встречает завлекающая реклама мужского клуба, а по соседству расположилась реклама ломбарда. В сети появилось множество шуток на данную тему, а фантазия горожан не знает границ.

Оригинальную подборку рекламы заметил один из приезжих. Он выложил фото в Инстаграм и написал, что это доказательство для тех, кто не верил в подобное «соседство». Пользователи сетей и СМИ пришли к выводу, что всё сделано «специально»: увидев рекламу, большинство мужчин отправятся посмотреть на жаркие танцы красивых девушек, ну а если денег не хватит, то на помощь всегда придёт ломбард.

В пресс-службе челябинского аэропорта подтвердили, что рекламные щиты действительно висят на стенах воздушной гавани.

«Да, такие баннеры у нас действительно висят. Но ничего криминального мы тут не видим. В городе же всякая реклама размещена, ничего страшного тут нет»,— ответили в пресс-службе «Курчатова».

Пользователи сетей также отметили, что ничего страшного в этих баннерах нет, и шутят в комментариях, что уже выезжают в наш город за «удовольствиями».